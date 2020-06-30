В Украине проверили более 27 тысяч объектов на соблюдение карантина
За неделю Госпродпотребслужба в Украине проверила 27 667 объектов на соблюдение карантинных ограничений. Причиной проверок является ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.
Больше всего проверок осуществили на объектах, занимающихся торговлей продовольственными товарами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
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Что известно о проверках Госпродпотребслужбы
Сколько заведений проверили
- 8 395 заведений общественного питания;
- 3 363 агропродовольственных рынков;
- 15 909 объектов торговли продовольственными товарами.
Самые частые нарушения
- несоблюдение маскового режима;
- отсутствие термометрии на входе;
- нарушение допустимого количества людей в помещении.
24 канал пытается выяснить, сколько нарушителей карантина наказали за прошедшую неделю.
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Коронавирус в Украине
- В период с 21 по 28 июня общее количество новых подтвержденных случаев составляет более 7 тысяч человек.
- Минздрав подчеркивает необходимость усиления контроля за соблюдением карантина и притяжения его нарушителей к ответственности. В частности, с этой целью привлекаются силы Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.
- По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали уже более 43,6 тысячи случаев COVID-19, более 19 тысяч выздоровели, еще 1 147 человек умерли.
- Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 29 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом город Киев и еще 12 областей не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений.
Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала