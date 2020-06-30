За неделю Госпродпотребслужба в Украине проверила 27 667 объектов на соблюдение карантинных ограничений. Причиной проверок является ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

Больше всего проверок осуществили на объектах, занимающихся торговлей продовольственными товарами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий. Важно В Одессе массово игнорируют карантин: на улицах толпы людей – видео Что известно о проверках Госпродпотребслужбы Сколько заведений проверили 8 395 заведений общественного питания;

3 363 агропродовольственных рынков;

15 909 объектов торговли продовольственными товарами. Самые частые нарушения несоблюдение маскового режима;

отсутствие термометрии на входе;

нарушение допустимого количества людей в помещении. 24 канал пытается выяснить, сколько нарушителей карантина наказали за прошедшую неделю. Интересно На Львовщине в источнике устроили массовое купание: видео Коронавирус в Украине В период с 21 по 28 июня общее количество новых подтвержденных случаев составляет более 7 тысяч человек.

Минздрав подчеркивает необходимость усиления контроля за соблюдением карантина и притяжения его нарушителей к ответственности. В частности, с этой целью привлекаются силы Национальной полиции и Госпродпотребслужбы.

По состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали уже более 43,6 тысячи случаев COVID-19, более 19 тысяч выздоровели, еще 1 147 человек умерли.

Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля. Однако по состоянию на 29 июня из-за сложной ситуации с коронавирусом город Киев и еще 12 областей не могут перейти к ослаблению карантинных ограничений. Карантин продлили до 31 июля / Инфографика 24 канала