За тиждень Держпродспоживслужба в Україні перевірила 27 667 об'єктів на дотримання карантинних обмежень. Причиною перевірок є погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Найбільше перевірок здійснили в об'єктах, що займаються торгівлею продовольчими товарами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій. Важливо В Одесі масово ігнорують карантин: на вулицях натовпи людей – відео Що відомо про перевірки Держпродспоживслужби Скільки закладів перевірили 8 395 закладів громадського харчування;

3 363 агропродовольчих ринків;

15 909 об’єктів торгівлі продовольчими товарами. Найчастіші порушення недотримання маскового режиму;

відсутність термометрії на вході;

порушення допустимої кількості людей у приміщенні. 24 канал намагається з'ясувати, скільки порушників карантину покарали за минулий тиждень. Цікаво На Львівщині у джерелі влаштували масове купання: відео Коронавірус в Україні У період з 21 по 28 червня загальна кількість нових підтверджених випадків становить понад 7 тисяч людей.

МОЗ наголошує на необхідності посилення контролю за дотриманням карантину та притягання його порушників до відповідальності. Зокрема, з цією метою залучаються сили Національної поліції та Держпродспоживслужби.

Станом на 30 червня в Україні зафіксували вже понад 43,6 тисячі випадків COVID-19, більше за 19 тисяч одужали, ще 1 147 осіб померли.

Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 29 червня через складну ситуацію з коронавірусом місто Київ і ще 12 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.

Карантин продовжили до 31 липня / Інфографіка 24 каналу