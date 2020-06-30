В Україні перевірили понад 27 тисяч об'єктів на дотримання карантину
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За тиждень Держпродспоживслужба в Україні перевірила 27 667 об'єктів на дотримання карантинних обмежень. Причиною перевірок є погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
Найбільше перевірок здійснили в об'єктах, що займаються торгівлею продовольчими товарами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
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Що відомо про перевірки Держпродспоживслужби
Скільки закладів перевірили
- 8 395 закладів громадського харчування;
- 3 363 агропродовольчих ринків;
- 15 909 об’єктів торгівлі продовольчими товарами.
Найчастіші порушення
- недотримання маскового режиму;
- відсутність термометрії на вході;
- порушення допустимої кількості людей у приміщенні.
Коронавірус в Україні
- У період з 21 по 28 червня загальна кількість нових підтверджених випадків становить понад 7 тисяч людей.
- МОЗ наголошує на необхідності посилення контролю за дотриманням карантину та притягання його порушників до відповідальності. Зокрема, з цією метою залучаються сили Національної поліції та Держпродспоживслужби.
- Станом на 30 червня в Україні зафіксували вже понад 43,6 тисячі випадків COVID-19, більше за 19 тисяч одужали, ще 1 147 осіб померли.
- Адаптивний карантин в Україні діє до 31 липня. Проте станом на 29 червня через складну ситуацію з коронавірусом місто Київ і ще 12 областей не можуть перейти до послаблення карантинних обмежень.