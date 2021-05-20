За законопроекты №4330, №4331 и №4532 в первом чтении проголосовали нардепы на внеочередном заседании Верховной Рады.
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Расширение полномочий частных исполнителей
Законопроект №4330 о внесении изменений относительно расширения полномочий частных исполнителей определяет:
- частные исполнители смогут взимать административные штрафы, осуществлять взыскания по делам, где должником являются государственные или коммунальные предприятия. Но размер взысканий не должен превышать 100 тысяч гривен;
- полномочия частных и государственных исполнителей постепенно уравняется. Поэтому Комитет по вопросам правовой политики предлагал ввести такие изменения со дня внесения в Единый реестр частных исполнителей сведений о 1000 человек, которые начали деятельность частного исполнителя, но не позднее 1 января 2024 года.
Законопроект №4331 предусматривает изменения в Кодекс Украины об админнарушении и расширении перечня решений, которые будут выполняться частными исполнителями.
Кроме того, законопроект №4532 предусматривает расширение полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил.
Кстати, важно подчеркнуть, что в Комитете по вопросам правовой политики рассказали, что документ законокроекта №4330 есть в пакете необходимых законопроектов для предоставления Украине макрофинансовой помощи Евросоюза в рамках Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором.
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