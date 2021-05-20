Наибольшую поддержку опрошенных получила партия "Слуга народа". У "ЕС" и ОПЗЖ голосов почти поровну, дальше "Батькивщина". В то же время "Сила и честь" могла бы преодолеть проходной барьер – 5%.

Ранее "Слуги" и ОПЗЖ – среди лидеров: новый рейтинг партий

Рейтинг партий в мае

"Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;

"Европейская Солидарность" – 13,5%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;

"Батькивщина" – 11,8%;

"Сила и честь" – 5%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;

"УДАР" – 4%;

"Партия Мураева НАШИ" – 4%;

"Украинская стратегия Гройсмана – 3,8%;

"Свобода" – 3,7%;

"Голос" – 3,3%;

"Партия Шария" – 3,1%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Самопомич" – 1,8%.

Что известно об опросе Опрос социологической группы "Рейтинг" проводили 16 – 18 мая 2021 года. В нем приняли участие 2 500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0%

Каким рейтинг партий был в апреле

Согласно рейтингу Украинского института будущего, преодолевали 5-процентный барьер и проходили в парламент 4 политсилы.

"Слуга народа" – 19% среди тех, кто определился;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%;

"Европейская Солидарность" – 16%;

"Батькивщина" – 14%;

"Сила и честь" – 6%;

"Партия Шария" – 4%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 4%.

Другие политсилы получили менее 3% голосов избирателей, которые уже определились.

Важно! Опрос проводился в течение 9 – 18 апреля 2021 года. Метод опроса – face-to-face. Количество респондентов – 2 400. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05%.