Наибольшую поддержку опрошенных получила партия "Слуга народа". У "ЕС" и ОПЗЖ голосов почти поровну, дальше "Батькивщина". В то же время "Сила и честь" могла бы преодолеть проходной барьер – 5%.

Ранее "Слуги" и ОПЗЖ – среди лидеров: новый рейтинг партий

Рейтинг партий в мае

  • "Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;
  • "Европейская Солидарность" – 13,5%;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;
  • "Батькивщина" – 11,8%;
  • "Сила и честь" – 5%;
  • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;
  • "УДАР" – 4%;
  • "Партия Мураева НАШИ" – 4%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана – 3,8%;
  • "Свобода" – 3,7%;
  • "Голос" – 3,3%;
  • "Партия Шария" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 1,9%;
  • "Самопомич" – 1,8%.

Что известно об опросе

Опрос социологической группы "Рейтинг" проводили 16 – 18 мая 2021 года. В нем приняли участие 2 500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0%

Каким рейтинг партий был в апреле

Согласно рейтингу Украинского института будущего, преодолевали 5-процентный барьер и проходили в парламент 4 политсилы.

  • "Слуга народа" – 19% среди тех, кто определился;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%;
  • "Европейская Солидарность" – 16%;
  • "Батькивщина" – 14%;
  • "Сила и честь" – 6%;
  • "Партия Шария" – 4%;
  • "Украинская стратегия Гройсмана" – 4%.

Другие политсилы получили менее 3% голосов избирателей, которые уже определились.