Наибольшую поддержку опрошенных получила партия "Слуга народа". У "ЕС" и ОПЗЖ голосов почти поровну, дальше "Батькивщина". В то же время "Сила и честь" могла бы преодолеть проходной барьер – 5%.
Ранее "Слуги" и ОПЗЖ – среди лидеров: новый рейтинг партий
Рейтинг партий в мае
- "Слуга народа" – 24,8% среди тех, кто уже определился и будет голосовать;
- "Европейская Солидарность" – 13,5%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,2%;
- "Батькивщина" – 11,8%;
- "Сила и честь" – 5%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 4,1%;
- "УДАР" – 4%;
- "Партия Мураева НАШИ" – 4%;
- "Украинская стратегия Гройсмана – 3,8%;
- "Свобода" – 3,7%;
- "Голос" – 3,3%;
- "Партия Шария" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 1,9%;
- "Самопомич" – 1,8%.
Что известно об опросеОпрос социологической группы "Рейтинг" проводили 16 – 18 мая 2021 года. В нем приняли участие 2 500 совершеннолетних жителей всех регионов Украины, кроме временно оккупированных. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0%
Каким рейтинг партий был в апреле
Согласно рейтингу Украинского института будущего, преодолевали 5-процентный барьер и проходили в парламент 4 политсилы.
- "Слуга народа" – 19% среди тех, кто определился;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 18%;
- "Европейская Солидарность" – 16%;
- "Батькивщина" – 14%;
- "Сила и честь" – 6%;
- "Партия Шария" – 4%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 4%.
Другие политсилы получили менее 3% голосов избирателей, которые уже определились.