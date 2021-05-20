Найбільшу підтримку опитаних здобула партія "Слуга народу". У "ЄС" та ОПЗЖ голосів майже порівну, далі "Батьківщина". Водночас "Сила і честь" могла б подолати прохідний бар'єр – 5%.
Раніше "Слуги" та ОПЗЖ – серед лідерів: новий рейтинг партій
Рейтинг партій у травні
- "Слуга народу" – 24,8% серед тих, хто вже визначився та голосуватиме;
- "Європейська Солідарність" – 13,5%;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%;
- "Батьківщина" – 11,8%;
- "Сила і честь" – 5%;
- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,1%;
- "УДАР" – 4%;
- "Партія Мураєва НАШІ" – 4%;
- "Українська стратегія Гройсмана – 3,8%;
- "Свобода" – 3,7%;
- "Голос" – 3,3%;
- "Партія Шарія" – 3,1%;
- "За майбутнє" – 1,9%;
- "Самопоміч" – 1,8%.
Що відомо про опитуванняОпитування соціологічної групи "Рейтинг" проводили 16 – 18 травня 2021 року. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%
Яким рейтинг партій був у квітні
Відповідно до рейтингу Українського інститут майбутнього, долали 5-відсотковий бар'єр та проходили до парламенту 4 політсили.
- "Слуга народу" – 19% серед тих, хто визначився;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 18%;
- "Європейська Солідарність" – 16%;
- "Батьківщина" – 14%;
- "Сила і честь" – 6%;
- "Партія Шарія" – 4%;
- "Українська стратегія Гройсмана" – 4%.
Інші політсили отримували менше ніж 3% голосів виборців, які вже визначились.