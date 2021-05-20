Найбільшу підтримку опитаних здобула партія "Слуга народу". У "ЄС" та ОПЗЖ голосів майже порівну, далі "Батьківщина". Водночас "Сила і честь" могла б подолати прохідний бар'єр – 5%.

Раніше "Слуги" та ОПЗЖ – серед лідерів: новий рейтинг партій

Рейтинг партій у травні

"Слуга народу" – 24,8% серед тих, хто вже визначився та голосуватиме;

"Європейська Солідарність" – 13,5%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 13,2%;

"Батьківщина" – 11,8%;

"Сила і честь" – 5%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,1%;

"УДАР" – 4%;

"Партія Мураєва НАШІ" – 4%;

"Українська стратегія Гройсмана – 3,8%;

"Свобода" – 3,7%;

"Голос" – 3,3%;

"Партія Шарія" – 3,1%;

"За майбутнє" – 1,9%;

"Самопоміч" – 1,8%.

Що відомо про опитування Опитування соціологічної групи "Рейтинг" проводили 16 – 18 травня 2021 року. У ньому взяли участь 2500 повнолітніх мешканців усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%

Яким рейтинг партій був у квітні

Відповідно до рейтингу Українського інститут майбутнього, долали 5-відсотковий бар'єр та проходили до парламенту 4 політсили.

"Слуга народу" – 19% серед тих, хто визначився;

"Опозиційна платформа – За життя" – 18%;

"Європейська Солідарність" – 16%;

"Батьківщина" – 14%;

"Сила і честь" – 6%;

"Партія Шарія" – 4%;

"Українська стратегія Гройсмана" – 4%.

Інші політсили отримували менше ніж 3% голосів виборців, які вже визначились.

Важливо! Опитування проводили упродовж 9 – 18 квітня 2021 року. Метод опитування – face-to-face. Кількість респондентів – 2400. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.