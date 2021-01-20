В Украине разработали новый пулемет КТ-12,7. Испытания оружия состоится уже в феврале 2021 года с последующей постановкой на вооружение ВСУ и началом серийного производства.

Производителем нового оружия является ОАО "Маяк". Об этом сообщил телеграмм-канал "Последний блокпост". К теме Точный и мощный: завод "Маяк" разрабатывает новый пулемет – что известно Особенности КТ-12,7 Украинский КТ-12,7 отличается от советских аналогов. Его проектировали по западным стандартам совместно с известными зарубежными производителями Bartlein Barrels Inc. (США) и ARS Ballistics (Великобритания).

Новый пулемет КТ-12,7 / Фото "Последнего блокпоста" Особенностью нового оружия является прецизионный ствол пулеметного темпа стрельбы от компании Bartlein. Это принципиальное отличие от российской версии пулемета НСВТ.

Пулемет проектировали по западным стандартам / Фото "Последнего блокпоста" Что известно о заводе "Маяк" Украинское предприятие, входит в государственный концерн Укроборонпром и специализируется на производстве средств связи.

Начиная с 2008 года главной специализацией завода является разработка и производство стрелкового и артиллерийского вооружения.

Предприятие обеспечено высокоточным оборудованием и качественными технологиями.