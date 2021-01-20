В Украине разработали новый мощный пулемет КТ-12,7: фото
В Украине разработали новый пулемет КТ-12,7. Испытания оружия состоится уже в феврале 2021 года с последующей постановкой на вооружение ВСУ и началом серийного производства.
Производителем нового оружия является ОАО "Маяк". Об этом сообщил телеграмм-канал "Последний блокпост".
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Особенности КТ-12,7
Украинский КТ-12,7 отличается от советских аналогов. Его проектировали по западным стандартам совместно с известными зарубежными производителями Bartlein Barrels Inc. (США) и ARS Ballistics (Великобритания).
Новый пулемет КТ-12,7 / Фото "Последнего блокпоста"
Особенностью нового оружия является прецизионный ствол пулеметного темпа стрельбы от компании Bartlein. Это принципиальное отличие от российской версии пулемета НСВТ.
Пулемет проектировали по западным стандартам / Фото "Последнего блокпоста"
Что известно о заводе "Маяк"
- Украинское предприятие, входит в государственный концерн Укроборонпром и специализируется на производстве средств связи.
- Начиная с 2008 года главной специализацией завода является разработка и производство стрелкового и артиллерийского вооружения.
- Предприятие обеспечено высокоточным оборудованием и качественными технологиями.
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