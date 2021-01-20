В Україні розробили новий потужний кулемет КТ-12,7: фото
В Україні розробили новий кулемет КТ-12,7. Випробування зброї відбудеться вже у лютому 2021 року з подальшою постановкою на озброєння ЗСУ та початком серійного виробництва.
Виробником нової зброї є ПАТ "Маяк". Про це повідомив телеграм-канал "Останній блокпост".
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Особливості КТ-12,7
Український КТ-12,7 відрізняється від радянських аналогів. Його проєктували за західними стандартами спільно з відомими закордонними виробниками Bartlein Barrels Inc. (США) та ARS Ballistics (Велика Британія).
Новий кулемет КТ-12,7 / Фото "Останнього блокпоста"
Особливістю нової зброї є прецизійний ствол кулеметного темпу стрільби від компанії Bartlein. Це принципова відмінність від російської версії кулемета НСВТ.
Кулемет проєктували за західними стандартами / Фото "Останнього блокпоста"
Що відомо про завод "Маяк"
- Українське підприємство, що входить до державного концерну Укроборонпром та спеціалізується на виробництві засобів зв'язку.
- Починаючи з 2008 року головною спеціалізацією заводу є розробка та виробництво стрілецького та артилерійського озброєння.
- Підприємство, забезпечене високоточним устаткуванням і якісними технологіями.
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