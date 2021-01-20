В Україні розробили новий кулемет КТ-12,7. Випробування зброї відбудеться вже у лютому 2021 року з подальшою постановкою на озброєння ЗСУ та початком серійного виробництва.

Виробником нової зброї є ПАТ "Маяк". Про це повідомив телеграм-канал "Останній блокпост". До теми Точний і потужний: завод "Маяк" розробляє новий кулемет – що відомо Особливості КТ-12,7 Український КТ-12,7 відрізняється від радянських аналогів. Його проєктували за західними стандартами спільно з відомими закордонними виробниками Bartlein Barrels Inc. (США) та ARS Ballistics (Велика Британія).

Новий кулемет КТ-12,7 / Фото "Останнього блокпоста" Особливістю нової зброї є прецизійний ствол кулеметного темпу стрільби від компанії Bartlein. Це принципова відмінність від російської версії кулемета НСВТ.

Кулемет проєктували за західними стандартами / Фото "Останнього блокпоста" Що відомо про завод "Маяк" Українське підприємство, що входить до державного концерну Укроборонпром та спеціалізується на виробництві засобів зв'язку.

Починаючи з 2008 року головною спеціалізацією заводу є розробка та виробництво стрілецького та артилерійського озброєння.

Підприємство, забезпечене високоточним устаткуванням і якісними технологіями.