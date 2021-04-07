Теперь покупатель сможет сразу после приобретения транспорта получить в автосалоне номерные знаки и свидетельство о регистрации. Услуга начала действовать с 6 апреля.

Покупатели получили возможность регистрировать транспорт в автосалоне благодаря решению Кабинета Министров Украины, принятому 16 февраля 2021 года.

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Как теперь можно зарегистрировать транспорт

Теперь автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства.

Регистрировать авто теперь смогут и розничные, и оптовые покупатели, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД,

– говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.

К слову, Кабинет Министров планирует в 2022 году вернуть техосмотр автомобилей. Изменения будут внедрять постепенно. Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит, что это одно из условий для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Обратите внимание! Со 2 марта изменились правила регистрации номерных знаков. Теперь определять административно-территориальную принадлежность транспорта будут по месту осуществления регистрации или перерегистрации. Раньше все зависело от "прописки" владельца. Теперь сервисные центры МВД выдают номерные знаки только своей области.