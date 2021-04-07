В Украине разрешили регистрировать новые транспортные средства в автосалонах
Теперь покупатель сможет сразу после приобретения транспорта получить в автосалоне номерные знаки и свидетельство о регистрации. Услуга начала действовать с 6 апреля.
Источник:Главный сервисный центр МВД
Покупатели получили возможность регистрировать транспорт в автосалоне благодаря решению Кабинета Министров Украины, принятому 16 февраля 2021 года.
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Как теперь можно зарегистрировать транспорт
Теперь автосалоны, производители, дилеры, дистрибьюторы смогут самостоятельно регистрировать новые транспортные средства.
Регистрировать авто теперь смогут и розничные, и оптовые покупатели, которые стоят на учете в Главном сервисном центре МВД,
– говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД.
К слову, Кабинет Министров планирует в 2022 году вернуть техосмотр автомобилей. Изменения будут внедрять постепенно. Министр инфраструктуры Владислав Криклий говорит, что это одно из условий для подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
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