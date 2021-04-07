Тепер покупець зможе відразу після придбання транспорту отримати в автосалоні номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію. Послуга почала діяти з 6 квітня.

Покупці отримали змогу реєструвати транспорт в автосалоні завдяки рішенню Кабінету Міністрів України, прийнятому 16 лютого 2021 року.

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Як тепер можна зареєструвати транспорт

Тепер автосалони, виробники, дилери, дистриб'ютори зможуть самостійно реєструвати нові транспортні засоби.

Реєструвати авто тепер зможуть і роздрібні, і оптові покупці, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС,

– йдеться в повідомленні Головного сервісного центру МВС.

До слова, Кабінет Міністрів планує у 2022 році повернути техогляд автомобілів. Зміни впроваджуватимуть поступово. Міністр інфраструктури Владислав Криклій каже, що це одна з умов для підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Зверніть увагу! З 2 березня змінились правила реєстрації номерних знаків. Тепер визначати адміністративно-територіальну належність транспорту будуть за місцем здійснення реєстрації або перереєстрації. Раніше все залежало від "прописки" власника. Тепер сервісні центри МВС видають номерні знаки лише своєї області.