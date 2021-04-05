Алексей Резников заявил, что в Украине сильно развита региональная идентичность. Однако, по его словам, она не несет угрозы сепаратизму.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что в нашей стране сепаратизма, как такового, нет и быть не может. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

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У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной державой, которую она вкручивает в головы людей, осуществляет информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестнула сердца и умы людей – это элемент гибридной войны,

– сказал вице-премьер.

В Украине развита региональная идентичность

Алексей Резников подчеркнул, что особенность Украины в том, что у нас очень сильно развита региональная идентичность.

Он привел пример своей семьи, в истории которой представлены различные регионы.

Отцовская линия – Полтава и Луганск (в Луганске похоронен прадед Алексея Резникова).

Родословная по линии матери – Киев, Днепр и Херсон.

Сам Алексей Резников родился и вырос во Львове.

И вот – кто я? Во мне вся карта Украины представлена. Поэтому региональная идентичность точно есть. Но это не сепаратизм,

– подытожил министр.

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