Резников: в Украине сильно развита региональная идентичность, но сепаратизма нет
Алексей Резников заявил, что в Украине сильно развита региональная идентичность. Однако, по его словам, она не несет угрозы сепаратизму.
Источник:24 канал
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметил, что в нашей стране сепаратизма, как такового, нет и быть не может. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".
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У нас существует контрабанда идеологии через границу с северной державой, которую она вкручивает в головы людей, осуществляет информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлестнула сердца и умы людей – это элемент гибридной войны,
– сказал вице-премьер.
В Украине развита региональная идентичность
Алексей Резников подчеркнул, что особенность Украины в том, что у нас очень сильно развита региональная идентичность.
Он привел пример своей семьи, в истории которой представлены различные регионы.
- Отцовская линия – Полтава и Луганск (в Луганске похоронен прадед Алексея Резникова).
- Родословная по линии матери – Киев, Днепр и Херсон.
- Сам Алексей Резников родился и вырос во Львове.
И вот – кто я? Во мне вся карта Украины представлена. Поэтому региональная идентичность точно есть. Но это не сепаратизм,
– подытожил министр.
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