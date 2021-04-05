Резніков: в Україні сильно розвинена регіональна ідентичність, але сепаратизму немає
Олексій Резніков заявив, що в Україні сильно розвинена регіональна ідентичність. Однак, за його словами, вона не несе загрози сепаратизму.
Джерело:24 канал
Міністр питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначив, що у нашій країні сепаратизму, як такого, немає і бути не може. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Дом".
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У нас існує контрабанда ідеології через кордон з північною державою, яку вона вкручує у голови людей, здійснює інформаційні атаки, веде пропаганду, яка захлеснула серця й уми людей – це елемент гібридної війни,
– сказав віцепрем'єр.
В Україні розвинена регіональна ідентичність
Олексій Резінков наголосив, що особливість України у тому, що в нас дуже сильно розвинена регіональна ідентичність.
Він навів приклад своєї родини, в історії якої представлені різні регіони.
- Батьківська лінія – Полтава та Луганськ (у Луганську похований прадід Олексія Резнікова).
- Родовід по лінії матері – Київ, Дніпро та Херсон.
- Сам Олексій Резніков народився і виріс у Львові.
І ось – хто я? У мені вся карта України представлена. Тому регіональна ідентичність точно є. Її не потрібно боятися. Але це не сепаратизм,
– підсумував міністр.
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