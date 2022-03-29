По словам Шмыгаля, правительство пытается обеспечить для украинцев продовольствие. Сейчас для расчетов используют продукты, полученные в 2021 году.

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"Стратегические запасы пищи в Украине есть на несколько лет. То есть это те запасы, которые мы собрали в прошлом году после посевной. Мы основные продовольственные запасы формируем из расчета на несколько месяцев. Это, несмотря на основной блок зерновой. Есть общий продуктовый набор, который определили и формируем, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны", – сказал Шмигаль.

Что с посевной

Шмигаль отметил, что посевная в Украине уже началась. Государство предоставило аграриям средства на закупку всего необходимого. Речь идет о кредитах под 0%, гарантиях перед банками, а также горючего, удобрения, семян.

Помогаем также с экспортом и будем активно расширять это и направление, потому что страна должна зарабатывать,

– подчеркнул премьер.

Шмигаль о запасах продовольствия: смотрите видео