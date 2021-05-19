По всей территории Украины установили желтый уровень опасности. На Западе – из-за мощных порывов ветра, в остальных регионах – из-за сильных гроз.
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Температура воздуха в Украине снизилась
Непогода принесла и похолодание. Наименьшие температурные показатели – в западных областях, здесь воздух прогреется лишь до +15...+17. Еще ниже показатели в Винницкой области – +14...+16. Теплее всего в Одесской области. Здесь, несмотря на дождь, +20...+22. В среднем по Украине температура будет колебаться в пределах +17...+21.
Погода в Украине 19 мая / Изображение Укргидрометцентра
Неблагоприятные погодные условия в Украине / Скриншот из сайта Гидрометцентра
Накануне непогода пронеслась по многим регионам Украины
Отметим, что 18 мая в Украине неблагоприятные погодные условия нанесли немало ущерба. Так, по Херсонщине пронесся ураган, а вот в Винницкой области, в Жмеринке затопило домохозяйства. В Венецию едва не превратился Киев, во Львове выпал град.
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