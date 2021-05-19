По всій території України встановили жовтий рівень небезпечності. На Заході – через потужні пориви вітру, у решті регіонів – через сильні грози.

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Температура повітря в Україні знизилась

Негода принесла і похолодання. Найменші температурні показники – у західних областях, тут повітря прогріється лише до + 15…+17. Ще нижчі показники на Вінниччині - +14…+16. Найтепліше на Одещині. Тут, попри дощ, + 20…+22. В середньому по Україні температура коливатиметься у межах +17…+21.

Важливо! У західних областях 19 травня пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 19 травня / Зображення Укргідрометцентру

Несприятливі погодні умови в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Напередодні негода пронеслась багатьма регіонами України

Зазначимо, що 18 травня в Україні несприятливі погодні умови завдали чимало збитків. Так, Херсонщиною пронісся буревій, а от на Вінниччині, у Жмеринці затопило домогосподарства. На Венецію ледь не перетворився Київ, у Львові випав град.

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