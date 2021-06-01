В основе сюжета – истории 60 героев, среди которых учителя, директора школ, преподаватели университетов, ректоры и руководители учреждений образования, талантливые школьники и студенты, осужденные несовершеннолетние и военные кадеты, академики и молодые ученые.

Мы проехали всю страну от прифронтовой линии на востоке до западной границы и пообщались со многими, кто является неотъемлемыми частицами огромного механизма под названием украинская образовательная система. Общаясь с людьми в разных уголках Украины, мы осознали, что именно образование имеет все шансы объединить страну и не только предоставить молодому поколению качественные знания, но и привить правильные ценности, заключающиеся в любви к своей стране,

– рассказал Михаил Бно-Айриян.

В конце фильма его авторы вместе с героями приходят к утверждению, что именно образование может сплотить вокруг себя всю страну и сделать ее по-настоящему сильной.

Если изменить подходы к образовательному процессу, если в центр образовательной политики поставить педагога, то сегодняшние первоклашки в 2045 году станут новым успешным поколением, которые изменит страну и сделает ее намного сильнее. Вот какая должна быть новая национальная идея,

– объяснил идею фильма Михаил Бно-Айриян.

К созданию фильма также присоединились известные ученые и лидеры общественного мнения в образовательной сфере. Среди них – Михаил Винницкий, руководитель Секретариата национального агентства по обеспечению качества высшего образования; Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины; Зоя Литвин, председатель ГС "Освіторія", основательница премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine; Александр Жук, лучший учитель Украины в 2020 году; Юрий Бобало, ректор "Львовской политехники"; Владыка Борис Гудзяк, почетный президент "Украинского католического университета", Александр Поважный, ректор университета "Метинвест Политехника", Виктор Бронюк, лидер группы "ТИК" и многие другие.

"Образование – это не просто статья расходов госбюджета Украины. Это самая прибыльная инвестиция государства в своих граждан", – говорит Зоя Литвин, председатель ГС "Освіторія", учредительница премии для учителей-новаторов Global Teacher Prize Ukraine.

"Учителей нужно уважать. Для того, чтобы учителей уважали другие, надо, чтобы их уважало государство. От этих людей очень многое зависит, потому что они формируют основу. Как они эту основу сформируют, так дальше и будет развиваться общество", – такую позицию озвучивает в фильме Виктор Бронюк, лидер группы "ТИК" и бывший выпускник Винницкого государственного педагогического университета имени Михаила Коцюбинского.

Наш фильм не о критике и не обвинение. Он о тех кто учится и тех кто учит. Нам было интересно понять куда движется наша система образования, и что с ней будет через 10-15 лет. Сейчас могу с уверенностью сказать: пока у нас есть такие учителя и преподаватели, которые готовы отдавать частичку себя ради каждого ученика или студента, у нас есть будущее. Но государство должно развернуться лицом к учителю, продолжить реформы, которые неизбежны,

– резюмирует Бно-Айриян.

В целом, авторы проекта попытались исследовать и показать все этапы образовательного процесса, начиная от детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями. Это позволило создать полнометражную документальную ленту, в котором отражены все аспекты образовательной области: проблема оптимизации учебных заведений, внедрение "Новой украинской школы", обновление преподавательского состава, низкие заработные платы, трудности в общении с молодым поколением и многое другое.

Лента стала первым полнометражным документальным фильмом об образовании в Украине.

Партнерами фильма стали некоммерческий общественный союз "Освіторія"" и компания Mitsubishi Motors в Украине.