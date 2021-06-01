В основі сюжету – історії 60 героїв, серед яких вчителі, директори шкіл, викладачі університетів, ректори та керівники освітніх закладів освіти, талановиті школярі та студенти, засудженні неповнолітні та військові кадети, академіки та молоді науковці.

Ми проїхали всю країну від прифронтової лінії на Сході до західного кордону та поспілкувалися з багатьма, хто є невід'ємними частинками величезного механізму під назвою українська освітня система. Спілкуючись з людьми у різних куточках України, ми усвідомили, що саме освіта має всі шанси об'єднати країну та не лише надати молодому поколінню якісні знання, але й привити правильні цінності, що полягають у любові до своєї країни,

– розповів Михайло Бно-Айріян.

В кінці фільму його автори разом із героями приходять до твердження, що саме освіта може згуртувати навколо себе всю країну і зробити її по-справжньому сильною.

Якщо змінити підходи до освітнього процесу, якщо у центр освітньої політики поставити педагога, то сьогоднішні першачки у 2045 році стануть новим успішним поколінням, що змінить країну та зробить її набагато сильнішою. Ось яка має бути нова національна ідея,

– пояснив ідею фільму Михайло Бно-Айріян.

До створення фільму також долучились відомі науковці та лідери громадської думки в освітній сфері. Серед них – Михайло Винницький, керівник Секретаріату національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України; Зоя Литвин, голова ГС "Освіторія", засновниця премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine; Олександр Жук, найкращий вчитель України у 2020 році; Юрій Бобало, ректор "Львівської політехніки"; Владика Борис Гудзяк, почесний президент "Українського католицького університету", Олександр Поважний, ректор університету "Метінвест Політехніка", Віктор Бронюк, лідер гурту "ТІК" та багато інших.

"Освіта – це не просто стаття видатків держбюджету України. Це найприбутковіша інвестиція держави у своїх громадян", – говорить Зоя Литвин, голова ГС "Освіторія", засновниця премії для вчителів-новаторів Global Teacher Prize Ukraine.

"Вчителів потрібно поважати. Для того, щоб вчителів поважали інші, треба, щоб їх поважала держава. Від цих людей дуже багато залежить, тому що вони формують основу. Як вони цю основу сформують, так далі і буде розвиватися суспільство", – таку позицію озвучує у фільмі Віктор Бронюк, лідер гурту "ТІК" та колишній випусник Винницького державного педагогічного університету імені Михаила Коцюбинського.

Наш фільм не про критику та не про звинувачення. Він про тих хто вчиться та про тих хто вчить. Нам було цікаво зрозуміти куди рухається наша система освіти, та що з нею буде через 10–15 років. Зараз можу з впевненістю сказати: доки у нас є такі вчителі та викладачі, які готові віддавати частинку себе заради кожного учня чи студента, у нас є майбутнє. Але держава має розвернутися обличчям до вчителя, продовжити реформи, що неминучі,

– резюмує Бно-Айріян.

Загалом, автори проєкту спробували дослідити та показати усі етапи освітнього процесу, починаючи від дитячого садочка та закінчуючи вищими навчальними закладами. Це дозволило створити повнометражну документальну стрічку, у якому відображені всі аспекти освітньої галузі: проблема оптимізації навчальних закладів, впровадження "Нової української школи", оновлення викладацького складу, низькі заробітні плати, труднощі у спілкуванні з молодим поколінням та багато іншого.

Стрічка стала першим повнометражним документальним фільмом про освіту в Україні.

Партнерами фільму стали неприбуткова громадська спілка "Освіторія" та компанія Mitsubishi Motors в Україні.