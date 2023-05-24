Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, есть смысл в создании морской коалиции.

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Мусиенко отметил, что накануне Франция и Великобритания заявляли о готовности увеличить количество военных, которые будут учиться на их территории. Речь шла о морских пехотинцах.

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что цель состоит в создании дополнительных бригад, которые смогут выполнять задачи на побережьях. Далее, возможно, готовить их к освобождению Крыма.

Думаю, что для усиления проводят реформы по увеличению морской пехоты. Если мы пошли на воздушную коалицию относительно самолетов, возможно, сейчас есть смысл взглянуть на морскую: корабли и другое усиление, в том числе и на морскую пехоту, которая пригодится для деоккупации Крыма и дальнейшего обеспечения безопасности в Черноморском регионе,

– сказал он.

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