Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, есть смысл в создании морской коалиции.
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Украина увеличивает количество морской пехоты
Мусиенко отметил, что накануне Франция и Великобритания заявляли о готовности увеличить количество военных, которые будут учиться на их территории. Речь шла о морских пехотинцах.
Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что цель состоит в создании дополнительных бригад, которые смогут выполнять задачи на побережьях. Далее, возможно, готовить их к освобождению Крыма.
Думаю, что для усиления проводят реформы по увеличению морской пехоты. Если мы пошли на воздушную коалицию относительно самолетов, возможно, сейчас есть смысл взглянуть на морскую: корабли и другое усиление, в том числе и на морскую пехоту, которая пригодится для деоккупации Крыма и дальнейшего обеспечения безопасности в Черноморском регионе,
– сказал он.
Мусиенко об анонсированном Корпусе морской пехоты: смотрите видео
Зеленский заявил о создании Корпуса морской пехоты
- Владимир Зеленский 23 мая поздравил военных с Днем морской пехоты и во время своей речи заявил о важном решении – создании Корпуса морской пехоты.
- Очевидно, это решение означает расширение деятельности морских пехотинцев, увеличение их личного состава и в целом мощное усиление обороноспособности нашей армии.
- Президент Украины отметил, что государство будет делать все, чтобы развивать наши Вооруженные Силы.
- Заметим, что именно благодаря морпехам наше государство отбило остров Змеиный у россиян, героически держало оборону Мариуполя в течение длительного времени и совершило другие важные операции на поле боя.