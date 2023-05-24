Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, є сенс у створенні морської коаліції.

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Мусієнко зазначив, що напередодні Франція та Велика Британія заявляли про готовність збільшити кількість військових, які навчатимуться на їхній території. Мовилось про морських піхотинців.

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що мета полягає у створенні додаткових бригад, які зможуть виконувати завдання на узбережжях. Далі, можливо, готувати їх до звільнення Криму.

Думаю, що для підсилення роблять реформи щодо збільшення морської піхоти. Якщо ми пішли на повітряну коаліцію щодо літаків, можливо, зараз є сенс поглянути на морську: кораблі та інше підсилення, зокрема і на морську піхоту, яка стане у пригоді для деокупації Криму та подальшого забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні,

– сказав він.

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