Соответствующая информация появилась 19 января. Создание нового учреждения предусмотрел Кабинет Министров своим постановлением.

К теме Рада обратилась в Кабмин с требованием создания Госслужбы Украины по делам детей

В Украине создают Государственную службу Украины по делам детей

Кабинет Министров Украины постановляет создать Государственную службу по делам детей как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины и который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей,

– говорится в документе.

Кстати, еще 30 ноября 2021 года Верховная Рада обратилась в Кабмин с требованием создать Государственную службу Украины по делам детей.

Коротко о Государственной службе Украины по делам детей

30 ноября Верховная Рада проголосовала за документ о создании Государственной службы по делам детей. Документ поддержали 349 народных депутатов.

Постановление № 6135 инициировал профильный подкомитет по делам семьи и детей, а также члены ВСК по защите прав ребенка.

Новый орган будет заниматься системой мониторинга неблагополучных семей, оказанием реальной помощи семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, оперативным принятием решений в интересах ребенка, поддержкой семейных форм воспитания, развитием социальных услуг для детей.

Глава ВСК по защите прав ребенка Павел Сушко в ноябре отмечал, что отсутствие единой государственной политики в сфере защиты детей привело к возникновению системных проблем. В частности он вспомнил о гибели детей в пожаре и истощении девочки с инвалидностью в Кривом Роге.

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