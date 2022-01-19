Соответствующая информация появилась 19 января. Создание нового учреждения предусмотрел Кабинет Министров своим постановлением.
К теме Рада обратилась в Кабмин с требованием создания Госслужбы Украины по делам детей
В Украине создают Государственную службу Украины по делам детей
Кабинет Министров Украины постановляет создать Государственную службу по делам детей как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины и который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей,
– говорится в документе.
Кстати, еще 30 ноября 2021 года Верховная Рада обратилась в Кабмин с требованием создать Государственную службу Украины по делам детей.
Коротко о Государственной службе Украины по делам детей
- 30 ноября Верховная Рада проголосовала за документ о создании Государственной службы по делам детей. Документ поддержали 349 народных депутатов.
- Постановление № 6135 инициировал профильный подкомитет по делам семьи и детей, а также члены ВСК по защите прав ребенка.
- Новый орган будет заниматься системой мониторинга неблагополучных семей, оказанием реальной помощи семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, оперативным принятием решений в интересах ребенка, поддержкой семейных форм воспитания, развитием социальных услуг для детей.
- Глава ВСК по защите прав ребенка Павел Сушко в ноябре отмечал, что отсутствие единой государственной политики в сфере защиты детей привело к возникновению системных проблем. В частности он вспомнил о гибели детей в пожаре и истощении девочки с инвалидностью в Кривом Роге.
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