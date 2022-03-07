Ссылка на чатбот – Ребенок не один ( t.me/dytyna_ne_sama_bot ). Туда следует обращаться в любом случае, касающемся детей. Если увидели одинокого ребенка, если потерялся ребенок, если готовы приютить ребенка.

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Война, которую начала Россия, уносит сотни жизней мирных людей в Украине. Дети остаются без родителей и не знают, что им делать дальше. Дети теряются во время эвакуации. Родители гибнут, защищая нашу страну. Офис Президента Украины совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики создали бот для помощи детям в сложных ситуациях в военное время, говорится в сообщении.

В каких случаях обращаться к боту

Если хотите временно приютить ребенка в своей семье.

Если ваш ребенок потерялся.

Если увидели одинокого ребенка.

Если вам известны международные организации, готовые приютить украинских детей.

Если у вас есть другие вопросы относительно детей, можно обратиться на горячую линию.

Совместная задача всех взрослых в это время – помочь детям!

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