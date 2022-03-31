Такую информацию сообщили в телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
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Кто создал Truth Fund?
Крупнейшие украинские ІТ-компании вместе с Минцифрой и Киевской школой экономики.
Какая цель фонда?
Бороться с российской пропагандой и рассказывать миру о войне в Украине.
Чем занимается Truth Fund?
Команда фонда с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину круглосуточно создает и распространяет контент, разоблачающий ужасающие преступления российских войск на территории Украины и их последствия.
Чем можно помочь фонду?
Понятно, что каждая инициатива нуждается в финансировании и поддержке. Поэтому Truth Fund запускает кампанию, чтобы привлечь дополнительные средства, продолжать свою работу и построить необходимую инфраструктуру для более эффективной борьбы с дезинформацией.
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