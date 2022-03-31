Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

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Хто створив Truth Fund?

Найбільші українські ІТ-компанії разом із Мінцифрою та Київською школою економіки.

Яка мета фонду?

Боротися з російською пропагандою та розповідати світові правду про війну в Україні.

Чим займається Truth Fund?

Команда фонду із першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну цілодобово створює та поширює контент, який викриває жахливі злочини російських військ на території України та їх наслідки.

Чим можна допомогти фонду?

Зрозуміло, що кожна ініціатива потребує фінансування та підтримки. Тому Truth Fund запускає кампанію, щоб залучити додаткові кошти, продовжувати свою роботу та побудувати необхідну інфраструктуру для ще більш ефективної боротьби з дезінформацією.

Допомогти та зробити свій внесок у боротьбу України за правду можна за посиланням.

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