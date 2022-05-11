Этот мемориал создало Агентство медийного роста "Или". Ежедневно на сайте или в социальных сетях этого проекта будут появляться истории убитых россиянами мирных украинцев: маленьких детей, волонтеров, женщин и пенсионеров. Их будут публиковать журналисты, а также активисты, передает 24 канал.

Читайте также Палата представителей США голосовала за 40 миллиардов Украине, успех ПВО: основное за 77 день войны

Документирование военных преступлений важно

Авторы проекта отметили, что в ООН на 1 мая зафиксировали более 3 тысяч погибших гражданских. Все они стали жертвами агрессии на территории Украины. И все это очень важно документировать, чтобы потом иметь возможность привлечь к ответственности преступников.

Этот проект очень важен для документирования военных преступлений и для того, чтобы люди не превращались в цифры в статистике. За каждым человеком стоит целая история жизни, семья и близкие, для которых погибший или погибшая были целым миром,

– подчеркнула координатор Мемориала Юлия Тупиченко.

Она подчеркнула, что сейчас необходимо показать как Европе, так и миру все, что делает российская армия. Более того, проект может достучаться до тех россиян, способных критически мыслить, чтобы они увидели, на какие зверства способны граждане их страны. А еще, чтобы они поняли, что их власть откровенно лжет и манипулирует.

В команде обратились как к украинским, так и мировым СМИ. Их попросили не молчать, а также совместно рассказывать истории погибших от войны в Украине.



Мемориал собирает истории гражданских жертв войны против Украины / Скриншот с сайта Мемориала

Предлагают журналистам находить героев для своих новых публикаций на сайте Мемориала. Рассказывать о тех украинцах, чьи жизни цинично отобрали российские военные. Общаться с их родными и близкими.

Также можно почтить память родных или знакомых, убитых оккупантами. По ссылке можно оставить рассказ о них, внеся имена в Мемориал. Кроме того, доступны страницы в социальных сетях для разглашения историй. Они есть в инстаграме, фейсбуке и телеграме.

Этот проект очень важен и нужен сейчас. Каждый должен знать и помнить всех жертв российской агрессии.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия унесла жизни 226 украинских детей. Еще 417 получили ранения.

Это трогает – мать обняла сына-солдата через 74 дня разлуки: смотрите также