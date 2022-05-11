Цей меморіал створила Агенція медійного росту "Або". Щоденно на сайті або в соціальних мережах цього проєкту з'являтимуться історії вбитих росіянами мирних українців: маленьких діточок, волонтерів, жінок і пенсіонерів. Їх публікуватимуть журналісти, а також активісти, передає 24 канал.

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Документування воєнних злочинів важливе

Автори проєкту зазначили, що в ООН станом на 1 травня зафіксували понад 3 тисяч загиблих цивільних. Усі вони стали жертвами російської агресії на території України. І все це надзвичайно важливо документувати, щоб потім мати можливість притягнути до відповідальності злочинців.

Цей проєкт дуже важливий для документування військових злочинів, і для того, щоб люди не перетворювалися на цифри в статистиці. За кожною людиною стоїть ціла історія життя, родина та близькі, для яких загиблий чи загибла були цілим світом,

– наголосила координаторка Меморіалу Юлія Тупіченко.

Вона підкреслила, що зараз необхідно показати як Європі, так і світові все те, що робить російська армія. Ба більше, проєкт може достукатися до тих росіян, здатних критично мислити, щоб вони побачили, на які звірства здатні громадяни їхньої країни. А ще, щоб вони збагнули, що їхня влада відверто бреше та маніпулює.

У команді звернулися як до українських, так і світових ЗМІ. Їх попрохали не мовчати, а також спільно розповідати історії тих, хто загинув від війни в Україні.



Меморіал збирає історії цивільних жертв війни Росії проти України / Скриншот з сайту Меморіалу

Пропонують журналістам знаходити героїв для своїх нових публікацій на сайті Меморіалу. Розповідати про тих українців, чиї життя цинічно відібрали російські військові. Спілкуватися з їхніми рідними та близькими.

Також можна вшанувати пам'ять рідних або знайомих, яких убили окупанти. За посиланням можна залишити розповідь про них, внісши імена до Меморіалу. Крім того, доступні сторінки у соціальних мережах для розголошення історій. Вони є в інстаграмі, фейсбуці та телеграмі.

Цей проєкт надзвичайно важливий і потрібний зараз. Кожен повинен знати та пам'ятати усіх жертв російської агресії.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росія забрала життя 226 українських дітей. Ще 417 зазнали поранень.

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