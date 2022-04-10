Соответствующий ресурс по преступлениям доступен онлайн. В частности, там записаны трагические действия оккупантов с 24 февраля 2022 года.
Заметьте Разведка раздобыла имена оккупантов-росгвардейцев, совершавших военные преступления на Киевщине
Преступления оккупантов будут фиксироваться онлайн
МИД Украины вместе с партнерами создали онлайн-архив российских военных преступлений на территории нашей страны,
– говорится в сообщении.
В частности архив преступлений оккупантов уже доступен онлайн. Предварительно известно, что преступления поделили на 7 категорий:
- убийство невиновных;
- нападения на гражданское население или гражданские объекты;
- разрушение населенных пунктов;
- заложники и пытки;
- незаконная депортация;
- нападение на религию и культуру;
- изнасилование.
Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что онлайн-архив гарантирует, что циничные оккупанты не смогут скрывать от мира правду о совершенных ими военных преступлениях в Украине.
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