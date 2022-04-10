Відповідний ресурс зі злочинами доступний онлайн. Зокрема там записано трагічні дії окупантів від 24 лютого 2022 року.
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Злочини окупантів фіксуватимуться онлайн
МЗС України разом із партнерами створили онлайн-архів російських воєнних злочинів на території нашої країни,
– мовиться у повідомленні.
Зокрема архів злочинів окупантів вже доступний онлайн. Попередньо відомо, що злочини поділили на 7 категорій:
- вбивство невинних;
- напади на цивільне населення або цивільні об'єкти;
- руйнування населених пунктів;
- заручники та тортури;
- незаконна депортація;
- напад на релігію та культуру;
- зґвалтування.
Очільник МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що онлайн-архів гарантує, що цинічні окупанти не зможуть приховувати від світу правду про вчинені ними воєнні злочини в Україні.
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