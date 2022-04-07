Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті опублікувало імена російських військових, які катували, гвалтували, вбивали українців на Київщині.

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Розвідка здобула список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) міста Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області.

У ГУР МО наголошують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Список російських військових, які вчинили геноцид українського народу на Київщині можна переглянути за посиланням.

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