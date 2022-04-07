Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте опубликовало имена российских военных, которые пытали, насиловали, убивали украинцев в Киевской области.

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Разведка получила список военнослужащих 748 отдельного батальона оперативного назначения росгвардии (в/ч 6912) города Хабаровска, совершающих военные преступления против народа Украины в Киевской области.

В ГУР МО отмечают, что за совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Список российских военных, совершивших геноцид украинского народа в Киевской области, можно пересмотреть по ссылке .