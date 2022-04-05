Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте опубликовало данные военнослужащих 96-й отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа (в/ч 52634) города Нижний Новгород.

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Эти изверги стали исполнителями военных преступлений, геноцида украинского народа. Мерзавцы пытали, насиловали, вешали, убивали украинцев. Между тем еще и обворовывали дома, вынося технику, одежду, украшения и прочее.

В ГУР МО Украины напомнили, что за все совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности.

Ссылка на список 96-й отдельной разведывательной бригады 1 танковой армии Западного военного округа города Нижний Новгород.

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