Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті опублікували дані військовослужбовців 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу (в/ч 52634) міста Нижній Новгород.

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Ці нелюди стали виконавцями воєнних злочинів, геноциду українського народу. Мерзотники катували, гвалтували, вішали, вбивали українців. Поміж тим ще й обкрадали оселі, виносячи техніку, одяг, прикраси та інше.

В ГУР МО України нагадали, що за всі скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Посилання на список 96 окремої розвідувальної бригади 1 танкової армії Західного військового округу міста Нижній Новгород.

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