Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал. Она отметила, что было эвакуировано 5208 человек.

На тему Польша приняла уже 2,3 миллиона украинцев

Откуда эвакуировали людей

Донецкая область: по маршруту Мариуполь – Запорожье на собственном автотранспорте добрался 331 человек.

В Запорожье также довезли 4 тысячи человек из Мариуполя, которые выехали еще раньше. Это 48 автобусов.

К колонне также присоединились автобусы с эвакуированными из Бердянского района.

Киевская область: из села Плесецкое в Фастов, из сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в Белую Церковь были эвакуированы 289 человек.

Из Бородянки в Белую Церковь – 62 человека.

Луганская область: из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Горного и Нижнего – 526 человек.

Верещук заверила, что 27 марта попытаются провести еще одну эвакуацию из Мариуполя. Также будут формировать и другие маршруты.