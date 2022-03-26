Про це на брифінгу розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Вона зазначила, що було евакуйовано 5 208 осіб.
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Звідки евакуювали людей
- Донецька область: за маршрутом Маріуполь – Запоріжжя на власному автотранспорті дісталась 331 людина.
- До Запоріжжя також довезли 4 тисячі осіб з Маріуполя, які виїхали ще раніше. Це 48 автобусів.
- До колони також доєднались автобуси з евакуйованими з Бердянського району.
- Київська область: з села Плесецьке до Фастова, з сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожів та Ситняки до Білої Церкви було евакуйовано 289 людей.
- З Бородянки до Білої Церкви – 62 людини.
- Луганська область: з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Попасної, Гірського та Нижнього – 526 людей.
Верещук запевнила, що на 27 березня спробують провести ще одну евакуацію з Маріуполя. Також формуватимуть і інші маршрути.
Дивіться брифінг Ірини Верещук за 26 березня: