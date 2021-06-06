В Минздраве обратили внимание на то, что по состоянию на 6 июня 2021 года все области Украины – "желтые". Однако лишь в 11 из них коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 меньше 4%.

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Приближенные к зеленой зоне регионы

Винниччина – 1,5%;

Закарпатье – 3%;

Прикарпатье – 3,6%;

Кировоградщина – 3,5%;

Луганщина – 3,6%;

Одесщина – 2%;

Полтавщина – 3,5%;

Тернопольщина – 3,7%;

Харьковщина – 3,3%;

Херсонщина – 3,2%;

Хмельнитчина – 3,6%.

В Киеве коэффициент новых случаев составляет 4,7%.



Распределение на карантинные зоны / Данные Минздрава

Стоит отметить, что по показателю охвата тестированием на коронавирус все области Украины – "зеленые".

Однако, согласно данным Министерства здравоохранения, в нашей стране каждый регион находится в желтой зоне.

Обратите внимание! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.