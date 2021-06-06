У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 6 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак лише в 11 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.
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Наближені до зеленої зони регіони
- Вінниччина – 1,5%;
- Закарпаття – 3%;
- Прикарпаття – 3,6%;
- Кіровоградщина – 3,5%;
- Луганщина – 3,6%;
- Одещина – 2%;
- Полтавщина – 3,5%;
- Тернопільщина – 3,7%;
- Харківщина – 3,3%;
- Херсонщина – 3,2%;
- Хмельниччина – 3,6%.
У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.
Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ
Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".
Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.