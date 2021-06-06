У МОЗ звернули увагу на те, що станом на 6 червня 2021 року всі області України – "жовті". Однак лише в 11 з них коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 менший ніж 4%.

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Наближені до зеленої зони регіони

Вінниччина – 1,5%;

Закарпаття – 3%;

Прикарпаття – 3,6%;

Кіровоградщина – 3,5%;

Луганщина – 3,6%;

Одещина – 2%;

Полтавщина – 3,5%;

Тернопільщина – 3,7%;

Харківщина – 3,3%;

Херсонщина – 3,2%;

Хмельниччина – 3,6%.

У Києві коефіцієнт нових випадків становить 4,7%.

Розподіл на карантинні зони / Дані МОЗ

Варто зазначити, що за показником охоплення тестуванням на коронавірус всі області України – "зелені".

Проте, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, в нашій державі кожен регіон перебуває у жовтій зоні.

Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.