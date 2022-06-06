Вообще вторник должен быть солнечным и даже горячим. Осадков не будет как днем, так и ночью. Кроме Крыма, лишь в закарпатских горах в некоторых местах может быстро пробежаться маленький летний дождь.
Заметьте Ивано-Франковск и Житомир затопило: улицы превратились в реки
В ряде регионов высокий уровень возникновения пожаров
В целом по Украине днем температура будет колебаться от +24 до +28 градусов с высоким атмосферным давлением. Теплее всего будет в Ужгороде, где прогнозируют до +29 градусов тепла. Прохладнее всего – на Житомирщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Луганщине.
В Киеве обещают +25 – +25 градусов тепла. Никаких осадков в столице не прогнозируют – будет сухо и тепло.
Прогноз погоды в городах Украины.
- Ужгород – +27...+29;
- Львов – +26...+28;
- Ивано-Франковск – +26...+28;
- Тернополь – +26...+28;
- Черновцы – +26...+28;
- Хмельницкий – +26…+28;
- Луцк – +26...+28;
- Ровно – +25…+27;
- Житомир – +24…+26;
- Винница – +25...+27;
- Одесса – ++26…+28;
- Николаев – +26…+28;
- Херсон – +26...+28;
- Симферополь – +25...+27;
- Кропивницкий – +25…+27;
- Черкассы – +25…+27;
- Чернигов – +24...+26;
- Суммы – +24...+26;
- Полтава – +25...+27;
- Днепр – +25...+27;
- Запорожье – +26...+28;
- Донецк – +25...+27;
- Луганск – +24...+26;
- Харьков – +25...+27;
- Киев – +25…+27.
Прогноз погоды в Украине на 7 июня / Карта Укргидрометцентра.
Заметим, что сегодня, 6 июня, в Украине также достаточно теплая погода , хотя еще днем ранее в ряде регионов шли дожди и грозы.
Жителям Тернопольщины, Одесщины, Днепропетровщины и Запорожья следует соблюдать осторожность, поскольку сейчас в этих регионах также высок уровень пожарной опасности. Призываем не курить мусор и сухую траву на улице и сразу сообщать в 101, если стали свидетелем возгорания или увидели неизвестный дым.
При большом желании жителям приморских регионов необходимо воздерживаться от посещения пляжей и купания в море. На побережье выбрасывает морские мины. Также некоторые пляжи заминированы на случай высадки русского десанта.
Никопольский горсовет тоже призывает не купаться в Каховском водохранилище – совсем рядом оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС, из которой кафиры сделали военную базу. Риск встретить вражеский снаряд в водоеме довольно высок.