Загалом вівторок повинен бути сонячним та подекуди навіть гарячим. Опадів не буде як вдень, так і вночі. Лише у закарпатських горах в деяких місцях може пробігтися невеликий теплий дощ.

Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

У низці регіонів високий рівень виникнення пожеж

Загалом по Україні вдень температура коливатиметься від +24 до +28 градусів із високим атмосферним тиском. Найтепліше буде в Ужгороді, де прогнозують аж до +29 градусів тепла. Найпрохолодніше – на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Луганщині.

У Києві обіцяють +25 – +25 градусів тепла. Жодних опадів у столиці не прогнозують – буде сухо та тепло.

Прогноз погоди у містах України 7 червня

  • Ужгород – +27...+29;
  • Львів – +26...+28;
  • Івано-Франківськ – +26...+28;
  • Тернопіль – +26...+28;
  • Чернівці – +26...+28;
  • Хмельницький – +26...+28;
  • Луцьк – +26...+28;
  • Рівне – +25...+27;
  • Житомир – +24...+26;
  • Вінниця – +25...+27;
  • Одеса – ++26...+28;
  • Миколаїв – +26...+28;
  • Херсон – +26...+28;
  • Сімферополь – +25...+27;
  • Кропивницький – +25...+27;
  • Черкаси – +25...+27;
  • Чернігів – +24...+26;
  • Суми – +24...+26;
  • Полтава – +25...+27;
  • Дніпро – +25...+27;
  • Запоріжжя – +26...+28;
  • Донецьк – +25...+27;
  • Луганськ – +24...+26;
  • Харків – +25...+27;
  • Київ – +25...+27.


Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що нині, 6 червня, в Україні також доволі тепла погода, хоч ще днем раніше у низці регіонів йшли дощі та грози.

Мешканцям Тернопільщини, Одещини, Дніпропетровщини та Запоріжжя варто бути обережними, оскільки нині в цих регіонах також високий рівень пожежної небезпеки. Закликаємо не палити сміття та суху траву на вулиці й одразу повідомляти у 101, якщо стали свідком займання або побачили невідомий дим.

Попри велике бажання, жителям приморських регіонів необхідно утримуватись від відвідування пляжів та купання у морі. На узбережжя викидає морські міни. Також деякі пляжі заміновані на випадок висадки російського десанту.

Нікопольська міськрада теж закликає не купатися у Каховському водосховищі – зовсім поруч окупований Енергодар та Запорізька АЕС, з якої окупанти зробили військову базу. Ризик натрапити на ворожий снаряд у водоймі доволі високий.