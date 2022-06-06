Загалом вівторок повинен бути сонячним та подекуди навіть гарячим. Опадів не буде як вдень, так і вночі. Лише у закарпатських горах в деяких місцях може пробігтися невеликий теплий дощ.

Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки

У низці регіонів високий рівень виникнення пожеж

Загалом по Україні вдень температура коливатиметься від +24 до +28 градусів із високим атмосферним тиском. Найтепліше буде в Ужгороді, де прогнозують аж до +29 градусів тепла. Найпрохолодніше – на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Луганщині.

У Києві обіцяють +25 – +25 градусів тепла. Жодних опадів у столиці не прогнозують – буде сухо та тепло.

Зауважте! З 6 по 8 червня в Тернопільській, Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий же рівень небезпеки 8 червня прогнозують у Львівській, Рівненській, Сумській, Миколаївській та Донецькій областях.

Прогноз погоди у містах України 7 червня

Ужгород – +27...+29;

Львів – +26...+28;

Івано-Франківськ – +26...+28;

Тернопіль – +26...+28;

Чернівці – +26...+28;

Хмельницький – +26...+28;

Луцьк – +26...+28;

Рівне – +25...+27;

Житомир – +24...+26;

Вінниця – +25...+27;

Одеса – ++26...+28;

Миколаїв – +26...+28;

Херсон – +26...+28;

Сімферополь – +25...+27;

Кропивницький – +25...+27;

Черкаси – +25...+27;

Чернігів – +24...+26;

Суми – +24...+26;

Полтава – +25...+27;

Дніпро – +25...+27;

Запоріжжя – +26...+28;

Донецьк – +25...+27;

Луганськ – +24...+26;

Харків – +25...+27;

Київ – +25...+27.



Прогноз погоди в Україні на 7 червня / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що нині, 6 червня, в Україні також доволі тепла погода, хоч ще днем раніше у низці регіонів йшли дощі та грози.

Мешканцям Тернопільщини, Одещини, Дніпропетровщини та Запоріжжя варто бути обережними, оскільки нині в цих регіонах також високий рівень пожежної небезпеки. Закликаємо не палити сміття та суху траву на вулиці й одразу повідомляти у 101, якщо стали свідком займання або побачили невідомий дим.

Попри велике бажання, жителям приморських регіонів необхідно утримуватись від відвідування пляжів та купання у морі. На узбережжя викидає морські міни. Також деякі пляжі заміновані на випадок висадки російського десанту.

Нікопольська міськрада теж закликає не купатися у Каховському водосховищі – зовсім поруч окупований Енергодар та Запорізька АЕС, з якої окупанти зробили військову базу. Ризик натрапити на ворожий снаряд у водоймі доволі високий.