В усіх інших областях буде сонячно. Опадів не прогнозують ані вдень, ані вночі.
Зауважте Івано-Франківськ і Житомир затопило: вулиці перетворилися на ріки
Средня денна температура становитиме +23...+25 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді та у Запоріжжі. Найпрохолодніше – у Чернігові, Житомирі та Сумах. Там прогнозують +22...+24 градуси.
У Києві обіцяють +23...+25 градусів. В українській столиці буде сонячно.
Прогноз погоди у містах України 6 червня
Ужгород – +26...+28
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +23...+25
Рівне – +23...+25
Житомир – +22...+24
Вінниця – +25...+27
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +24...+26
Херсон – +25...+27
Сімферополь – +23...+25
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +25...+27
Запоріжжя – +26...+28
Донецьк – +26...+27
Луганськ – +24...+26
Харків – +24...+26
Київ – +23...+25