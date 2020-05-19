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В Украине умирает вдвое больше людей, чем рождается: плачевная статистика

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Какое количество населения Украины: данные на 1 апреля 2020
Кількість населення України за рік скоротилося на / ua.news

Государственная служба статистики Украины опубликовала демографические данные о населении Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года. Количество населения государства продолжает активно сокращаться, а по итогам марта, по оценке, составила 41 миллион 830 тысяч человек.

Всього за перші 3 місяці 2020 року кількість населення скоротилося на майже 72 тисячі людей. Такі дані наводить Держстат.

Цікаво Перепису населення у 2021 році, швидше за все, не буде

Натомість якщо брати до уваги цілий рік, то кількість населення нашої країни скоротилося на майже 250 тисяч людей.

Статистика справді є плачевною, адже кількість населення скорочується з місяця у місяць. У найкращому випадку за місяць кількість людей в Україні зменшується "лише" на 20 тисяч.

Вкрай негативним є і відношення смертності до народжуваності. Так на 100 померлих людей в Україні припадає лише 47 новонароджених.

Цікаво також, що за останній рік відчутно збільшилася кількість новонароджених – 76 тисяч за 3 місяці 2020 року порівняно з 70,5 тисячі у 2019-му.

Втім ще більше зросла й кількість померлих людей. Якщо у 2019 році за 3 місяці померли 149 тисяч осіб, то вже у цьому – 159 тисяч.

перепис населення, кількість населення
Скільки людей живуть в Україні / інфографіка 24 каналу

Автор: Василий Денисюк
Теги: Госкомстат Статистика Перепись населения Новости Украины Новости политики
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