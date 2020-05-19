В Украине умирает вдвое больше людей, чем рождается: плачевная статистика
Государственная служба статистики Украины опубликовала демографические данные о населении Украины по состоянию на 1 апреля 2020 года. Количество населения государства продолжает активно сокращаться, а по итогам марта, по оценке, составила 41 миллион 830 тысяч человек.
Всього за перші 3 місяці 2020 року кількість населення скоротилося на майже 72 тисячі людей. Такі дані наводить Держстат.
Цікаво Перепису населення у 2021 році, швидше за все, не буде
Натомість якщо брати до уваги цілий рік, то кількість населення нашої країни скоротилося на майже 250 тисяч людей.
Статистика справді є плачевною, адже кількість населення скорочується з місяця у місяць. У найкращому випадку за місяць кількість людей в Україні зменшується "лише" на 20 тисяч.
Вкрай негативним є і відношення смертності до народжуваності. Так на 100 померлих людей в Україні припадає лише 47 новонароджених.
Цікаво також, що за останній рік відчутно збільшилася кількість новонароджених – 76 тисяч за 3 місяці 2020 року порівняно з 70,5 тисячі у 2019-му.
Втім ще більше зросла й кількість померлих людей. Якщо у 2019 році за 3 місяці померли 149 тисяч осіб, то вже у цьому – 159 тисяч.
Читайте также
-
Год не выходила из дома: в РФ выписали штраф за нарушение самоизоляции женщине с инвалидностьюсегодня , 06:49
-
Полсотни медиков станцевали зумбу возле больницы в Кении: впечатляющее видеосегодня , 06:40
-
Очень ценная информация: что в прокуратуре говорят об интервью Гордона и Гиркинасегодня , 09:50