За законопроект №7201 проголосовал 331 нардеп. Он вносит изменения в несколько законов Украины. В частности, о социальных услугах и режиме военного положения.

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Что предполагает законопроект

Определять среднемесячный доход украинцев должны с учетом предыдущих двух кварталов, предшествующих месяцу обращения, а не 6 последних месяцев. Таким образом, смогут ввести электронный обмен данными, в частности с ГНС.

Все социальные услуги пострадавших от войны людям будут предоставляться бесплатно.

Предусмотрят право на компенсацию для переселенцев за уход за своими родными при отсутствии денег в местных бюджетах.

Расширят полномочия военных администраций по управлению теми, кто предоставляет социальные услуги.