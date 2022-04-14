За законопроєкт №7201 проголосував 331 нардеп. Він вносить зміни до кількох законів України. Зокрема, про соціальні послуги та режим воєнного стану.

Важливо Рада визнала дії Росії та її армії в Україні геноцидом українського народу

Що передбачає законопроєкт

Визначати середньомісячний дохід українців мають з урахуванням попередніх двох кварталів, що передують місяцю звернення, а не 6 останніх місяців. Таким чином зможуть запровадити електронний обмін даними, зокрема з ДПС.

Всі соціальні послуги постраждалих від війни людям надаватимуть безкоштовно.

Передбачать право на компенсацію для переселенців за догляд за своїми рідними у разі відсутності грошей в місцевих бюджетах.

Розширять повноваження військових адміністрацій щодо управління тими, то надає соціальні послуги.

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