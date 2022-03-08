Об этом 8 марта сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В целях обеспечения высокой мобильности и перемещения личного состава, имущества ВСУ и других военных формирований в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу осуществляется пропуск автомобилей высокой проходимости (исключительно внедорожники, минивэны, микроавтобусы; седанов это не касается).

В оформлении указанной категории транспортных средств проработана следующая последовательность действий, а именно:

при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем, проходит паспортный контроль, предоставляя загранпаспорт и любой документ с целью идентификации;

впоследствии при прохождении таможенного контроля в соответствии с Постановлением КМУ №174 от 01.03.2022 года, водителем (декларантом) заполняется Декларация о перечне товаров, которые признаются гуманитарной помощью, где указываются ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марка и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска;

в разделе "Вид помощи" указываются данные транспортного средства с указанием марки, модели, VIN-кода; автомобиль оформляется инспектором таможни как товар (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя (декларанта) документов (писем, обращений), которые подтверждают приобретателя гуманитарной помощи и цели ввоза;

также декларант вносит информацию, что обязуется снять транспортное средство с учета;

После прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.

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