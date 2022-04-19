Лазебная подчеркнула, что переселенцы – это люди, оказавшиеся в другом городе, часто без необходимых вещей, с детьми и пожилыми родственниками.
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По ее словам, им требуются жилье, еда, медикаменты и средства гигиены на первое время, а в дальнейшем – работа.
Поэтому государство во время военного положения, даже в условиях крайне ограниченных ресурсов, внедрило систему взаимосвязанных программ, которые помогают людям решить эти вопросы.
– заявила министр.
Она добавила, что в ближайшие дни переселенцы смогут встать на учет и подать заявление на жительство можно будет через Дию, не выходя из дома, без очередей и лишних бумаг.
Помощь переселенцам
Государство оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Помощь оказывается в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен – для других лиц.
"Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит пособие за два месяца – март и апрель", – сообщила Лазебная.
Кроме того, почти в каждой принимающей общине действуют штабы, оказывающие гуманитарную помощь переселенцам – это необходимые на первое время продукты, средства гигиены, одежда.
Другие программы помощи переселенцам
- Кабмин запустил программу поддержки работодателей, трудоустраивающих переселенцев. Государство софинансирует работодателям расходы на оплату труда принятых на работу переселенцев в размере 6500 гривен.
- В рамках помощи переселенцам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы общинам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев.
- Совместно с тремя структурами ООН Кабмин запускает дополнительные программы поддержки наиболее уязвимых категорий. Люди получат помощь сроком на три месяца и размером 2220 гривен в месяц дополнительно.
- Уже заработала такая программа с ЮНИСЕФ, подать заявку можно онлайн. Она предоставляется семьям с тремя детьми и более, если один ребенок имеет возраст до двух лет.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить жилье от государства. В первую очередь это касается переселенцев, чьи дома разрушили оккупанты. Также жилье получат военные и медики.
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