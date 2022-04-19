Лазебная подчеркнула, что переселенцы – это люди, оказавшиеся в другом городе, часто без необходимых вещей, с детьми и пожилыми родственниками.

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По ее словам, им требуются жилье, еда, медикаменты и средства гигиены на первое время, а в дальнейшем – работа.

Поэтому государство во время военного положения, даже в условиях крайне ограниченных ресурсов, внедрило систему взаимосвязанных программ, которые помогают людям решить эти вопросы.

– заявила министр.

Она добавила, что в ближайшие дни переселенцы смогут встать на учет и подать заявление на жительство можно будет через Дию, не выходя из дома, без очередей и лишних бумаг.

Помощь переселенцам

Государство оказывает помощь на проживание переселенцам с территорий активных боевых действий. Помощь оказывается в размере 3000 гривен в месяц для детей и людей с инвалидностью, 2000 гривен – для других лиц.

"Всем, кто имеет право на эту помощь и до конца апреля подаст заявление на ее получение, государство перечислит пособие за два месяца – март и апрель", – сообщила Лазебная.

Кроме того, почти в каждой принимающей общине действуют штабы, оказывающие гуманитарную помощь переселенцам – это необходимые на первое время продукты, средства гигиены, одежда.

Другие программы помощи переселенцам

Кабмин запустил программу поддержки работодателей, трудоустраивающих переселенцев. Государство софинансирует работодателям расходы на оплату труда принятых на работу переселенцев в размере 6500 гривен.

принятых на работу переселенцев в размере 6500 гривен. В рамках помощи переселенцам с жильем правительство компенсирует коммунальные расходы общинам и людям, бесплатно размещающим у себя переселенцев.

Совместно с тремя структурами ООН Кабмин запускает дополнительные программы поддержки наиболее уязвимых категорий. Люди получат помощь сроком на три месяца и размером 2220 гривен в месяц дополнительно .

. Уже заработала такая программа с ЮНИСЕФ, подать заявку можно онлайн. Она предоставляется семьям с тремя детьми и более, если один ребенок имеет возраст до двух лет.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что украинцы смогут получить жилье от государства. В первую очередь это касается переселенцев, чьи дома разрушили оккупанты. Также жилье получат военные и медики.

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