Лазебна наголосила, що переселенці – це люди, які опинились в іншому місті, часто без необхідних речей, з дітьми та літніми родичами.

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За її словами, їм потрібно житло, їжа, медикаменти та засоби гігієни на перший час, а в подальшому – робота.

Тому держава під час воєнного стану, навіть в умовах вкрай обмежених ресурсів, впровадила систему взаємопов’язаних програм, які допомагають людям вирішити ці питання,

– заявила міністерка.

Вона додала, що у найближчі дні переселенці зможуть стати на облік та подати заяву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому, без черг та зайвих паперів.

Допомога переселенцям

Держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень – для інших осіб.

"Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подасть заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці – березень та квітень", – повідомила Лазебна.

Окрім того, майже в кожній приймаючій громаді діють штаби, які надають гуманітарну допомогу переселенцям, – це необхідні на перший час продукти, засоби гігієни, одяг.

Інші програми допомоги для переселенців

Кабмін запустив програму підтримки роботодавців, які працевлаштовують переселенців. Держава співфінансує роботодавцям витрати на оплату праці прийнятих на роботу переселенців в розмірі 6500 гривень.

прийнятих на роботу переселенців в розмірі 6500 гривень. В рамках допомоги переселенцям із житлом уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Спільно з трьома структурами ООН Кабмін запускає додаткові програми підтримки найбільш вразливих категорій. Тож, люди отримають допомогу строком на три місяці та розміром 2220 гривень на місяць додатково .

. Вже запрацювала така програма з ЮНІСЕФ, подати заявку на неї можна онлайн. Вона надається родинам з трьома дітьми і більше якщо одна дитина має вік до двох років.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що українці зможуть отримати житло від держави. Першочергово це стосується переселенців, чиї домівки зруйнували окупанти. Також житло отримають військові та медики.

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