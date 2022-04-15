Денис Шмигаль зазначив, що вже закупили продуктові набори для безкоштовної роздачі на 5 мільярдів гривень і залучила до процесу понад 700 вітчизняних підприємств.

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За словами прем'єр-міністр України, уряд виділив по 2 тисячі гривень на кожного дорослого та по 3 тисячі гривень на кожну дитину в родині, яка була вимушено переміщена.

На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень. За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб,

– повідомив Денис Шмигаль.

"Крім того, уряд спільно з ООН запускає ще 2 програми виплат. Рішення про це було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів. За нашими домовленостями вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 гривень кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3 місяців", – розповів Шмигаль.

Він додав, що також Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам, які були вимушено переміщені. Виплати для них будуть у розмірі 2200 гривень.

"Плануємо охопити цими виплатами донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", – зазначив Денис Шмигаль.

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