Согласно новым данным, существенно смягчить противоэпидемиологические ограничения могут в Винницкой области. Также еще 5 регионов частично соответствуют требованиям зеленой зоны.

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Винниччина готова "позеленеть"

В Винницкой области процент от эпидемического порога составляет 41,3%, а коэффициент выявления случаев инфицирования – 4,6%.

Под первый показатель подпадают также Киев (32,9%), Закарпатье (49,8%), Киевщина (48,9%), Николаевщина (42%) и Полтавщина (46,2%).

Показатели распространения COVID-19 в регионах / данные Минздрава

Желтая зона карантина

По состоянию на 24 мая в "желтом" списке находятся город Киев и 23 области, а именно:

  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Кировоградская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Полтавская область;
  • Ровненская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.