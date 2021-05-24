Згідно з новими даними, суттєво пом'якшити протиепідеміологічні обмеження можуть на Вінниччині. Також ще 5 регіонів частково відповідають вимогам зеленої зони.
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Вінниччина готова "позеленіти"
У Вінницькій області відсоток від епідемічного порогу становить 41,3%, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 4,6%.
Під перший показник підпадають також Київ (32,9%), Закарпаття (49,8%), Київщина (48,9%), Миколаївщина (42%) і Полтавщина (46,2%).
Показники поширення COVID-19 у регіонах / Дані МОЗ
Жовта зона карантину
Станом на 24 травня у "жовтому" списку перебувають місто Київ і 23 області, а саме:
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Кіровоградська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Полтавська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.