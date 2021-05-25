Нардеп в феврале 2020 года на заседании Рады неоднократно голосовал вместо своего коллеги. Это произошло во время рассмотрения поправок в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Кстати В "Слуге народа" заявили, что сенсорную кнопку в Раде можно обмануть
Дело открыли еще в феврале. Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР.
Нардеп может заплатить штраф
Согласно законодательству, Поляку грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен. Для этого в суде должны доказать его вину.
Кнопкодавство Поляка, смотрите видео:
Что известно о нардепе
- Поляка избрали народным депутатом Верховной Рады 9 созыва по избирательному округу №73 на Закарпатье. Он был самовыдвиженцем.
- Однако до 20 декабря 2019 года входил в депутатскую группу "За майбутнє". По информации "Честно", с июня 2020 года нардеп принадлежит к группе "Доверие".
- В 2015 году он был депутатом Закарпатского областного совета от политсилы "Возрождение", в 2010 году – депутатом Виноградовского городского совета от "Партии регионов".