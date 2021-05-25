Нардеп в феврале 2020 года на заседании Рады неоднократно голосовал вместо своего коллеги. Это произошло во время рассмотрения поправок в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Кстати В "Слуге народа" заявили, что сенсорную кнопку в Раде можно обмануть

Дело открыли еще в феврале. Досудебное расследование осуществляли следователи ГБР.

Нардеп может заплатить штраф

Согласно законодательству, Поляку грозит штраф от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 51 до 85 тысяч гривен. Для этого в суде должны доказать его вину.

Обратите внимание! В начале марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка, которая должна была сделать невозможным кнопкодавство. Это чувствительная клавиша, которую надо зажимать пальцем во время голосования, отпускать ее до завершения процесса нельзя. Правда, нардепы рассказали, что ее можно обойти, купив специальные гаджеты, которые имитируют прикосновение рук человека.

Кнопкодавство Поляка, смотрите видео:

Что известно о нардепе