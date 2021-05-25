Нардеп у лютому 2020 року на засіданні Ради неодноразово голосував замість свого колеги. Це відбулось під час розгляду поправок до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.
До речі У "Слузі народу" заявили, що сенсорну кнопку в Раді можна обдурити
Справу відкрили ще у лютому. Досудове розслідування здійснювали слідчі ДБР.
Нардеп може заплатити штраф
Відповідно до законодавства, Поляку загрожує штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, тобто від 51 до 85 тисяч гривень. Для цього в суді мають довести його провину.
Кнопкодавство Поляка, дивіться відео:
Що відомо про нардепа
- Поляка обрали народним депутатом Верховної Ради 9 скликання за виборчим округом №73 на Закарпатті. Він був самовисуванцем.
- Однак до 20 грудня 2019 року входив до депутатської групи "За майбутнє". За інформацією "Чесно", з червня 2020 року нардеп належить до групи "Довіра".
- У 2015 році він був депутатом Закарпатської обласної ради від політсили "Відродження", у 2010 році – депутатом Виноградівської міської ради від "Партії регіонів".