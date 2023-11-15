Об этом сообщил владелец "Укрпаса" Олег Мищенко. О подробностях нововведения читайте в материале.
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По предварительным подсчетам, система поможет пополнить бюджет Украины более чем на 1 миллиард гривен в год и вывести из тени 60% рынка автобусных перевозок.
Автостанционное решение на Центральном автовокзале Киева – пилотный проект, призванный минимизировать человеческое вмешательство в работу автобусной гавани. Это сводит коррупционные риски к минимуму и дает возможность перевозчикам прозрачно работать, а пассажиру комфортно путешествовать.
– рассказал Олег Мищенко.
Как работает "умный автовокзал"
По его словам, автостанционное решение предусматривает:
- закрытые территории автовокзалов для безопасности пассажиров,
- автоматическую работу шлагбаумов с распознаванием номера автобуса для контроля легальности перевозчиков,
- турникеты, считывающие QR-код билета,
- автоматизированный подсчет платы за заезд автобусов,
- личный кабинет перевозчика и пассажира.
В то же время, планируется создать финансовое учреждение, которое необходимо для обеспечения расчетов с перевозчиками и внедрения программы лояльности, что обеспечит конкурентные преимущества для перевозчиков.
"Это очень важный элемент нашего цифрового решения для рынка пассажирских перевозок", – уточнил Мищенко.
Также одно из нововведений – предоставление возможности пассажиру через кассы автовокзала путешествовать в любую точку мира.
Теперь в кассах доступна опция приобретения билетов не только на автобус, но и на железнодорожный и авиационный транспорт стран-партнеров,
– отметил Олег Мищенко.
Планируется, что автостанционное решение будет внедрено еще на 23 автовокзалах-партнерах "Укрпаса".