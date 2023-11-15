Об этом сообщил владелец "Укрпаса" Олег Мищенко. О подробностях нововведения читайте в материале.

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По предварительным подсчетам, система поможет пополнить бюджет Украины более чем на 1 миллиард гривен в год и вывести из тени 60% рынка автобусных перевозок.

Автостанционное решение на Центральном автовокзале Киева – пилотный проект, призванный минимизировать человеческое вмешательство в работу автобусной гавани. Это сводит коррупционные риски к минимуму и дает возможность перевозчикам прозрачно работать, а пассажиру комфортно путешествовать.

– рассказал Олег Мищенко.

Как работает "умный автовокзал"

По его словам, автостанционное решение предусматривает:

закрытые территории автовокзалов для безопасности пассажиров,

автоматическую работу шлагбаумов с распознаванием номера автобуса для контроля легальности перевозчиков,

турникеты, считывающие QR-код билета,

автоматизированный подсчет платы за заезд автобусов,

личный кабинет перевозчика и пассажира.

В то же время, планируется создать финансовое учреждение, которое необходимо для обеспечения расчетов с перевозчиками и внедрения программы лояльности, что обеспечит конкурентные преимущества для перевозчиков.

"Это очень важный элемент нашего цифрового решения для рынка пассажирских перевозок", – уточнил Мищенко.

Также одно из нововведений – предоставление возможности пассажиру через кассы автовокзала путешествовать в любую точку мира.

Теперь в кассах доступна опция приобретения билетов не только на автобус, но и на железнодорожный и авиационный транспорт стран-партнеров,

– отметил Олег Мищенко.

Планируется, что автостанционное решение будет внедрено еще на 23 автовокзалах-партнерах "Укрпаса".