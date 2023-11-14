Во вторник утром, 14 ноября, около 07:40 телеграм-канал о Киевской кольцевой электричке и обновленных пригородных сообщениях Укрзализныци рассказал о ситуации из-за схождения грузового вагона.
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Частичное перекрытие движения электрички в Киеве
Сообщается, что восстановительные работы будут продолжаться ориентировочно до 10:00. Пассажиров просят учесть это при планировании поездок, поскольку произошли изменения в графике движения поездов.
Из-за ликвидации последствий схождения грузового вагона, движение кольцевой электрички между станциями "Почайна" и "Святошино" временно перекрыто. Поезда двигаются с отклонением от графика,
– говорится в сообщении.
Кроме того, у жителей и гостей столицы извинились, констатировав, что продолжается работа по исправлению ситуации.
Другие новости столицы
- Вечером 13 ноября в Киевской городской администрации сообщали об остановке фуникулера. Он не работал в течение нескольких часов – до 23:00. Однако соответствующим службам удалось оперативно решить технические проблемы.
- В тот же день стало известно, что столица подготовила проект бюджета на следующий год. В 2024 году планируют направить еще миллиард гривен по программе "Защитник Киева" в поддержку воинов.
- Кроме того, Киев в эти дни посещал Карин Ваннгард, мэр города Стокгольма, который является столицей Швеции. Он провел встречу со своим украинским коллегой Виталием Кличко и выразил поддержку нашему государству.